Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой

Британская спецслужба MI6 впервые вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой в Лондоне. Это произошло 31 марта в честь Международного дня видимости трансгендерных людей. Фото с флагом опубликовал глава этой организации Ричард Мур. По его мнению, трансгендерные и небинарные сотрудники "помогли укрепить секретную службу".

"Мы гордимся нашими трансгендерными и небинарными коллегами и твёрдо намерены обеспечить инклюзивность в рабочем пространстве, где можно быть собой. Многообразие делает нас эффективнее, инклюзивность делает нас сильнее", — написал Мур в "Твиттере".

Ранее Лайф рассказывал о том, что футболист "Лестера" Джейми Варди сбил флаг ЛГБТ во время празднования гола, чем вызвал гнев фанатов.

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