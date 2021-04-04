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Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой

Глава организации заявил, что там гордятся своими трансгендерными и небинарными коллегами.

4 апреля 2021, 19:11
<p>Фото © Тwitter / <a href="https://twitter.com/ChiefMI6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Richard Moore</a></p>

Фото © Тwitter / Richard Moore

Британская спецслужба MI6 впервые вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой в Лондоне. Это произошло 31 марта в честь Международного дня видимости трансгендерных людей. Фото с флагом опубликовал глава этой организации Ричард Мур. По его мнению, трансгендерные и небинарные сотрудники "помогли укрепить секретную службу".

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"Мы гордимся нашими трансгендерными и небинарными коллегами и твёрдо намерены обеспечить инклюзивность в рабочем пространстве, где можно быть собой. Многообразие делает нас эффективнее, инклюзивность делает нас сильнее", — написал Мур в "Твиттере".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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