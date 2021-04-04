В Киеве заявили о существовании "украинского русского языка"

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у России нет монополии на владение русским языком. Она считает, что существует и "украинский русский язык", который является частью культурного разнообразия Незалежной. Об этом Мендель сказала в эфире телеканала "Дом", который был создан Киевом для вещания на русскоязычный Донбасс.

"И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык", — заявила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского считает, что украинские политики часто спекулируют на теме языка, а некоторые жители страны в своей борьбе за язык порождают в обществе "дух ненависти". При этом Мендель подчеркнула, что украинский язык должен быть защищён.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура в значительной степени принадлежит и украинцам, и назвал русский язык "слобожанским".

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