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Категорий: 18

В США заявили о начале четвёртой волны CoViD-19

Специалисты отмечают, что "британский" ковид-мутант чаще "классического" варианта поражает детей.

4 апреля 2021, 19:36
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

США переживают уже четвёртую волну коронавируса из-за распространения новых штаммов инфекции, в частности "британского". Об этом заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм, занимающийся в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний.

"Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии", — сказал специалист в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

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Остерхолм назвал хорошей новостью то, что нынешние вакцины от коронавируса эффективны против "британского" штамма. По его словам, эта версия чаще, чем изначальная, поражает детей и делает их переносчиками вируса.

"Дети теперь заражаются на том же уровне, что и взрослые, эффективно передают вирус", — сказал эпидемиолог, подчеркнув, что в такой ситуации планы, которые власти Штатов строили относительно работы школ, необходимо пересмотреть.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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