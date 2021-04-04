В США заявили о начале четвёртой волны CoViD-19

США переживают уже четвёртую волну коронавируса из-за распространения новых штаммов инфекции, в частности "британского". Об этом заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм, занимающийся в Университете Миннесоты изучением инфекционных заболеваний.

"Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии", — сказал специалист в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Остерхолм назвал хорошей новостью то, что нынешние вакцины от коронавируса эффективны против "британского" штамма. По его словам, эта версия чаще, чем изначальная, поражает детей и делает их переносчиками вируса.

"Дети теперь заражаются на том же уровне, что и взрослые, эффективно передают вирус", — сказал эпидемиолог, подчеркнув, что в такой ситуации планы, которые власти Штатов строили относительно работы школ, необходимо пересмотреть.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Авторы