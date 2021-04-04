"Будь всегда рядом": Девушка обратилась с душераздирающими словами к футболисту, умершему прямо на поле

Девушка обратилась с душераздирающими словами к футболисту, умершему прямо на поле. Видео © Instagram / _angeliiisha_

Девушка умершего 4 апреля прямо на поле игрока молодёжной команды "Знамя труда" Никиты Сидорова обратилась к нему с душераздирающими словами. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

"Мой маленький, я тебя очень люблю. Будь всегда рядом", — написала Ангелина.

На видео пара целуется, а после счастливая едет в машине. Эти кадры сопровождаются фрагментом песни со словами "я ни о чём не жалею".

Напомним, что трагедия произошла 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. 18-летний игрок Никита Сидоров умер прямо во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Предварительный диагноз врача: аневризма сосудов головного мозга.

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