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В Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха

Вызвать её может дефицит влаги в почве.

4 апреля 2021, 19:56

Фото © ТАСС / DPA / Roland Weihrauch

Двум федеральным округам и югу Черноземья может угрожать летняя засуха. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, риск этого сформировался из-за дефицита влаги в почве. Засуха может коснуться Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также двух регионов ЦФО. В остальных субъектах России, по словам метеоролога, ситуация нормальная.

"Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области", — сказал Вильфанд ТАСС.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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