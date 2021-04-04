В Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха
Вызвать её может дефицит влаги в почве.
Фото © ТАСС / DPA / Roland Weihrauch
Двум федеральным округам и югу Черноземья может угрожать летняя засуха. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, риск этого сформировался из-за дефицита влаги в почве. Засуха может коснуться Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также двух регионов ЦФО. В остальных субъектах России, по словам метеоролога, ситуация нормальная.
"Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области", — сказал Вильфанд ТАСС.
Ранее учёные предупредили о новой угрозе человечеству, она охватывает в том числе Россию. Если не принимать меры, людей ждёт нехватка еды.
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