Сын Байдена увидел "русский след" в обнаруженных у него интимных фото несовершеннолетних

Сын президента США Джо Байдена Хантер прокомментировал сообщения о фотографиях сексуального характера с малолетними девочками в его ноутбуке. Как заявил Байден-младший в интервью журналистке CBS News Трэйси Смит, в этом деле может быть "русский след".

"Там может быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была русская разведка. Может быть, его у меня украли", — заявил Хантер Байден.

Отметим, что в компьютере Байдена-младшего, который тот якобы относил в сервис ремонта в Делавэре, обнаружили кроме снимков и переписки с малолетними письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Теперь же он заявляет, что этот ноутбук якобы мог быть и не его, он не помнит, чтобы сдавал компьютер в ремонт.

Напомним, 6 апреля в продажу поступит книга с воспоминаниями Хантера Байдена, которая получила название "Прекрасные вещи". Там он, в частности, рассказал о своём пристрастии к спиртному и наркотикам. На них, как пишет сын президента Штатов, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.

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