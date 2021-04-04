Надо поторопиться: россиянам рассказали, когда лучше брать ипотеку
Специалист утверждает, что мы живём в "эпохальное время".
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Оформлять ипотеку россиянам выгоднее всего в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что сейчас ставки по таким кредитам практически равны уровню инфляции. Об этом заявил риелтор Павел Боровиков. С марта российские банки начали повышать проценты по жилищным кредитам. Это произошло вскоре после того, как Центробанк объявил о повышении ключевой ставки с 4,25 до 4,5%.
"Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5%, реальная инфляция тоже в районе 5,5–6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю. Такое ликвидное предложение пропадает очень быстро. Оно продлится максимум пару месяцев", — отметил Боровиков в беседе с Ura.ru.
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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в свою очередь призвала граждан не ждать выгодных ставок по ипотеке, поскольку предсказать их невозможно.
"Когда есть потребность в квартире и возможность её купить, тогда и выходите на рынок. Ставки непредсказуемы", — говорит Радченко.
Она уточнила, что брать квартиру в качестве инвестиции сейчас не стоит, так как арендные ставки упали, а сами квартиры подорожали. Тем, кто всё же решится на покупку недвижимости в ипотеку, она посоветовала не затягивать с оплатой кредита. Если у заёмщика упал доход, необходимо подать заявку на реструктуризацию, чтобы изменить график платежей. В случае более серьёзных финансовых проблем Радченко рекомендует продавать квартиру на вторичном рынке.
Ранее в Госдуме заявили, что программа льготной ипотеки в России привела к серьёзному росту цен на жильё, и предложили её приостановить, чтобы "охладить рынок".
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