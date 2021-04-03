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Пара спаслась от ипотеки с помощью маленькой лодки, из которой она сделала дом не хуже, чем у богачей

Тэш и Ли очень хотели жить на природе, но все участки за городом стоили баснословных денег.

3 апреля 2021, 05:00

Фото © Instagram / journeyscreations

Влюблённые из Бирмингема, Великобритания, нестандартно подошли к вопросу жилья. 38-летний Ли Стоун и 31-летняя Тэш Литтлфорд мечтали о своём домике в лесу, но их накоплений никак не хватало даже на голый участок, пишет The Sun. Выгуливая своего пёсика вдоль реки, Тэш увидела пришвартованные лодки и со смехом сказала жениху: "Нам стоит купить одну такую и поселиться в ней". Но Ли всерьёз задумался.

Фото © Instagram / journeyscreations

Фото © Instagram / journeyscreations

Парочка купила себе круизную лодку 16 метров в длину и двух метров в ширину. Та была в жалком состоянии: грязная, с облупившейся краской, покрытая ржавчиной и с древней мебелью. Пять месяцев Ли и Тэш приводили её в порядок, работая по выходным. Парень отвечал за техническую сторону вопроса, а девушка — за креативную. Само судно обошлось им в 2,3 млн рублей, и ещё 310 тыс. пришлось потратить на ремонт. В месяц за услуги и лицензию им приходится платить по 41 тыс. рублей, что в два раза меньше того, что бы они отдавали за ипотеку или съёмное жильё в городе.

Фото © Instagram / journeyscreations

Фото © Instagram / journeyscreations

Парочка живёт на лодке с 2018 года и путешествует по рекам графства. Родители и друзья Тэш и Ли поддерживают решение влюблённых, но некоторые люди не понимают такого выбора. "Да зимой там морозильник!" — утверждают они, но девушка всё отрицает. Они пользуются печкой и обогревателем, которые быстро прогревают судно до тропических температур.

Фото © Instagram / journeyscreations

Фото © Instagram / journeyscreations

Но у жизни на лодке есть и минусы. Чаще всего дорога к судну всегда грязная, поэтому нам приходится держать запасную обувь и переобуваться, прежде чем сесть в машину. А ещё всегда с собой нужно носить фонарик, иначе поздно вечером лодку можно просто не найти

Тэш Литтлфорд

Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах

Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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