Пара спаслась от ипотеки с помощью маленькой лодки, из которой она сделала дом не хуже, чем у богачей

Влюблённые из Бирмингема, Великобритания, нестандартно подошли к вопросу жилья. 38-летний Ли Стоун и 31-летняя Тэш Литтлфорд мечтали о своём домике в лесу, но их накоплений никак не хватало даже на голый участок, пишет The Sun . Выгуливая своего пёсика вдоль реки, Тэш увидела пришвартованные лодки и со смехом сказала жениху: "Нам стоит купить одну такую и поселиться в ней". Но Ли всерьёз задумался.

Парочка купила себе круизную лодку 16 метров в длину и двух метров в ширину. Та была в жалком состоянии: грязная, с облупившейся краской, покрытая ржавчиной и с древней мебелью. Пять месяцев Ли и Тэш приводили её в порядок, работая по выходным. Парень отвечал за техническую сторону вопроса, а девушка — за креативную. Само судно обошлось им в 2,3 млн рублей, и ещё 310 тыс. пришлось потратить на ремонт. В месяц за услуги и лицензию им приходится платить по 41 тыс. рублей, что в два раза меньше того, что бы они отдавали за ипотеку или съёмное жильё в городе.