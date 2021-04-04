"Буду паки и паки думать": Кураев ответил на лишение его сана с отсрочкой

Российский общественный и религиозный деятель Андрей Кураев прокомментировал решение РЦП лишить его сана с отсрочкой "для переосмысления своей позиции". Кураев заявил, что подумает, но пустился в рассуждения о сущности Церкви как Символа веры и Церкви — как Московского патриархата РПЦ.

"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать. Но интересно, что на этот раз имя одного покойного московского клирика (RIP) даже не упоминается. Наконец-то он обрёл покой", — отметил Кураев на своей странице в LifeJournal.

Рассуждая об угрозе лишения его сана, Кураев задался вопросом, в каких отношениях Церковь Символа веры находится "с конкретным юрлицом по имени "Московский патриархат". По его мнению, "точно это не отношения тождественности".

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