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"Буду паки и паки думать": Кураев ответил на лишение его сана с отсрочкой

Он порассуждал о сущности понятия Церковь.

4 апреля 2021, 21:37
<p>Андрей Кураев. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Андрей Кураев. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Ермохин

Российский общественный и религиозный деятель Андрей Кураев прокомментировал решение РЦП лишить его сана с отсрочкой "для переосмысления своей позиции". Кураев заявил, что подумает, но пустился в рассуждения о сущности Церкви как Символа веры и Церкви — как Московского патриархата РПЦ.

"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать. Но интересно, что на этот раз имя одного покойного московского клирика (RIP) даже не упоминается. Наконец-то он обрёл покой", отметил Кураев на своей странице в LifeJournal.

Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева

Рассуждая об угрозе лишения его сана, Кураев задался вопросом, в каких отношениях Церковь Символа веры находится "с конкретным юрлицом по имени "Московский патриархат". По его мнению, "точно это не отношения тождественности".

Напомним, в декабре прошлого года по решению Епархиального церковного суда Москвы протодиакон Андрей Кураев был лишён сана, а ранее запрещён в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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