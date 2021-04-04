"Все ребята смотрят в гаджеты": В Минобороны пожаловались на слабое зрение у призывников
Но такие проблемы со здоровьем лишь на четвёртом месте среди самых часто выявляемых.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Проблемы со зрением стали одной из основных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии. Причины этого в Минобороны видят в том, что молодёжь много времени проводит за экранами. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт МО РФ Андрей Дацко.
"Зайдите в метро — все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение всё больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном", — приводит ТАСС слова Дацко.
По его мнению, патология зрения находится на четвёртом месте среди причин освобождения призывников от службы. А вот при поступлении в военные вузы она уже выходит на первый план: там изначально более высокие требования.
"Военное ведомство должно быть уверено, что высококвалифицированный специалист, которого оно подготовит за государственные деньги, потом долгие годы будет служить без ущерба для состояния здоровья", — пояснил Дацко.
Что касается призывников, то прежде всего их признают негодными для военной службы из-за болезней костно-мышечной системы (например, плоскостопия). На втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем — нервной системы.
Напомним, с 1 апреля в России стартовал весенний призыв. В войска планируется набрать 134 тысячи юношей.
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