"Все ребята смотрят в гаджеты": В Минобороны пожаловались на слабое зрение у призывников

Проблемы со зрением стали одной из основных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии. Причины этого в Минобороны видят в том, что молодёжь много времени проводит за экранами. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт МО РФ Андрей Дацко.

"Зайдите в метро — все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение всё больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном", — приводит ТАСС слова Дацко.

По его мнению, патология зрения находится на четвёртом месте среди причин освобождения призывников от службы. А вот при поступлении в военные вузы она уже выходит на первый план: там изначально более высокие требования.

"Военное ведомство должно быть уверено, что высококвалифицированный специалист, которого оно подготовит за государственные деньги, потом долгие годы будет служить без ущерба для состояния здоровья", — пояснил Дацко.

Что касается призывников, то прежде всего их признают негодными для военной службы из-за болезней костно-мышечной системы (например, плоскостопия). На втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем — нервной системы.

Напомним, с 1 апреля в России стартовал весенний призыв. В войска планируется набрать 134 тысячи юношей.

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