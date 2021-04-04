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Категорий: 18

В Эквадоре 25-летний кикбоксер погиб, пропустив смертельный удар — видео

Защитный шлем не уберёг парня.

4 апреля 2021, 22:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AVAstudillo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AVAstudillo</a></p>

Фото © Twitter / AVAstudillo

В Эквадоре после удара в затылок погиб 25-летний кикбоксер. Видео © Twitter / AVAstudillo

На прошедшем в Эквадоре турнире по кикбоксингу один из боёв закончился трагически. 25-летний спортсмен Йоэль Кахускай во время поединка пропустил серьёзный удар от своего противника, и он стал смертельным. Спортсмен оказался в глубоком нокауте: произошло кровоизлияние в мозг.

Бойцу оказали первую помощь, но в сознание он так и не пришёл. Молодого человека увезли в реанимацию, но жизнь спасти не смогли.

Потерял сознание на матче. В Москве умер 17-летний футболист

Потерял сознание на матче. В Москве умер 17-летний футболист

Напомним, 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве 18-летний игрок Никита Сидоров умер прямо во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Предварительный диагноз врача: аневризма сосудов головного мозга.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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