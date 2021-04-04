В Эквадоре 25-летний кикбоксер погиб, пропустив смертельный удар — видео

В Эквадоре после удара в затылок погиб 25-летний кикбоксер. Видео © Twitter / AVAstudillo

На прошедшем в Эквадоре турнире по кикбоксингу один из боёв закончился трагически. 25-летний спортсмен Йоэль Кахускай во время поединка пропустил серьёзный удар от своего противника, и он стал смертельным. Спортсмен оказался в глубоком нокауте: произошло кровоизлияние в мозг.

Бойцу оказали первую помощь, но в сознание он так и не пришёл. Молодого человека увезли в реанимацию, но жизнь спасти не смогли.

Напомним, 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве 18-летний игрок Никита Сидоров умер прямо во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Предварительный диагноз врача: аневризма сосудов головного мозга.

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