Аналитики предсказали рост в России ставок по вкладам

Российские банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам не только из-за роста ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные АКРА, в прошлом году доля сбережений населения в обязательствах банков сократилась на 3,2% — до 35,2%. Часть клиентов на фоне снижения ставок по депозитам предпочла в 2020 году перевести сбережения на фондовый рынок. Пивень подчёркивает, что прирост новых брокерских счетов стал рекордным.

Эксперты АКРА уверены, что даже если ключевая ставка не будет повышена, то ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать — и это вновь подтолкнёт вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной.

"С учётом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования. В отрасли редко возможна ситуация, когда повышение ставок крупным игроком не затрагивает поведение его конкурентов", — говорит Пивень.

Напомним, что 19 марта Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. При этом бизнесмен Олег Дерипаска назвал это решение атакой на доходы россиян и прибыль компаний.

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