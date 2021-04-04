Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Аналитики предсказали рост в России ставок по вкладам

В течение года доходность может вырасти на 0,5–0,7%.

4 апреля 2021, 23:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российские банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам не только из-за роста ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные АКРА, в прошлом году доля сбережений населения в обязательствах банков сократилась на 3,2% — до 35,2%. Часть клиентов на фоне снижения ставок по депозитам предпочла в 2020 году перевести сбережения на фондовый рынок. Пивень подчёркивает, что прирост новых брокерских счетов стал рекордным.

Эксперты АКРА уверены, что даже если ключевая ставка не будет повышена, то ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать — и это вновь подтолкнёт вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной.

"С учётом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования. В отрасли редко возможна ситуация, когда повышение ставок крупным игроком не затрагивает поведение его конкурентов", — говорит Пивень.

Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки отразится на экономике

Напомним, что 19 марта Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. При этом бизнесмен Олег Дерипаска назвал это решение атакой на доходы россиян и прибыль компаний.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1