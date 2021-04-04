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В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуируют все школы

Детей отправили по домам, здания тщательно проверят.

4 апреля 2021, 23:25
<p>Фото © khab-vesti.ru</p>

Фото © khab-vesti.ru

Власти Хабаровска приняли решение вывести учеников из всех школ из-за поступивших сообщений о минировании. В городе 70 среднеобразовательных учреждений.

Как рассказал "Хабаровским вестям" начальник отдела Управления образования Алексей Соболев, школьников отправили по домам. Все здания будут проверены на предмет наличия взрывчатых веществ.
Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

Ранее Лайф рассказывал, как сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ. А другой случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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