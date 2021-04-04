Боррель анонсировал обсуждение в ЕС "военной активности России"

Главы МИД 27 стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить предполагаемую "военную активность России вокруг Украины". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информируя об итогах своего разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"С серьёзной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", — говорится в сообщении Борреля в "Твиттере".

А ранее главный дипломат Евросоюза обвинил Россию и Китай в сближении, чтобы противостоять Западу. Энергетическая сфера стала одной из главных в отношениях Москвы и Пекина, считает политик.

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