В Москве на 193 улицах изменилась стоимость парковки

Тарифы на платную парковку изменятся с понедельника, 5 апреля, на 193 улицах Москвы. Стоимость поднимется на тех участках, где загрузка составляет более 96%. Об этом рассказали в столичном Департаменте транспорта.

Отмечается, что стоимость парковки является регулятором того, есть ли на ней свободные места: если платная парковка занята всё время больше чем на 90% — значит, цену надо изменить, а если она пустует — её можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие автовладельцы могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно.

С понедельника на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотёчные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снижаются. На других начнёт действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок достигает 96% и больше, то есть почти всё время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью.

"Тарифы изменятся всего на 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город", — отметили в Дептрансе.

Ранее Лайф рассказывал, что до конца 2021 года в Москве появится единое приложение, которое будет отображать маршруты разных видов транспорта.

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