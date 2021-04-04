Овечкин побил очередной личный рекорд
Он сравнялся с Халлом и вышел на второе место по голам в большинстве в НХЛ.
Фото © NHL.com
Овечкин побил очередной рекорд. Видео © NHL.com
Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поставил очередной рекорд. Он вышел на второе место по количеству заброшенных шайб при численном преимуществе в регулярном чемпионате НХЛ.
В матче с "Нью-Джерси" он сыграл на добивании и забросил 725-ю шайбу в карьере. Если считать только голы в большинстве, то для Овечкина эта шайба 265-я, по данному показателю он уже сравнялся с Бреттом Халлом, тем самым выйдя на второе место в этом рейтинге.
При этом хоккеист сократил отставание от лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса до пяти шайб и снова включился в борьбу за "Морис Ришар Трофи".
Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в равных составах. Свой 456-й общий и 18-й в текущем сезоне гол он забил в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".
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