Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Овечкин побил очередной личный рекорд

Он сравнялся с Халлом и вышел на второе место по голам в большинстве в НХЛ.

4 апреля 2021, 23:52
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Овечкин побил очередной рекорд. Видео © NHL.com

Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поставил очередной рекорд. Он вышел на второе место по количеству заброшенных шайб при численном преимуществе в регулярном чемпионате НХЛ.

В матче с "Нью-Джерси" он сыграл на добивании и забросил 725-ю шайбу в карьере. Если считать только голы в большинстве, то для Овечкина эта шайба 265-я, по данному показателю он уже сравнялся с Бреттом Халлом, тем самым выйдя на второе место в этом рейтинге.

При этом хоккеист сократил отставание от лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса до пяти шайб и снова включился в борьбу за "Морис Ришар Трофи".

Овечкин с Кузнецовым разбили "дьяволов" и стали первыми звёздами матча НХЛ

Овечкин с Кузнецовым разбили "дьяволов" и стали первыми звёздами матча НХЛ

Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в равных составах. Свой 456-й общий и 18-й в текущем сезоне гол он забил в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1