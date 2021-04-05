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"Годзилла против Конга" вновь возглавил отечественный кинопрокат в выходные

Следом идёт кинолента "Майор Гром: Чумной доктор".

5 апреля 2021, 00:34
<p>Фото © Кадр из фильма "Годзила против Конга"</p>

Фото © Кадр из фильма "Годзила против Конга"

Американская кинокартина "Годзилла против Конга" вновь стала лидером российского кинопроката. За период с 1 по 4 апреля фильм собрал 180,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Вторую строчку в списке занимает полнометражная экранизация российского комикса "Майор Гром: Чумной доктор" режиссёра Олега Трофима, собравшая чуть более 110 миллионов рублей за выходные. Картина повествует о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встаёт человек в маске чумного доктора.

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Тройку замыкает мультипликационная картина "Райя и последний дракон", за минувшие четыре дня собравшая 41,5 миллиона рублей. Это история о том, как воительница в королевстве Кумандра собирает команду единомышленников для поисков последнего оставшегося в мире дракона, который может помочь им одолеть могущественного врага.

Напомним, в период с 25 по 28 марта фильм "Годзилла против Конга" собрал в отечественном кинопрокате 445,2 миллиона рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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