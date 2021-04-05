Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза выводить "Спутник V" на свой рынок

В Евросоюзе не спешат выводить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на свой рынок из-за боязни конкуренции. Препарат может показать высокие потребительские свойства. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", — сказал учёный в интервью РИА "Новости".

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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