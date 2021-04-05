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СМИ: Минсельхоз начал регулировать поставки сахара

Отмечается, что у каждого завода будет квота и свой регион, в который он станет поставлять продукцию.

5 апреля 2021, 01:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство сельского хозяйства России и производители сахара начали работу по распределению объёмов поставок продукции. Теперь предприятия будут ежемесячно изготавливать тот объём сахара, который для них установил Минсельхоз.

Как пишут "Известия", план поставок сахара составлялся на основе данных крупных федеральных и региональных сетей об их потребностях в продукции. Также учитывалось мнение местных властей, которые знают, какой объём нужен для несетевой розницы и малых торговых предприятий.

"Такие данные сети и власти могли представить оперативно — подобные расчёты они делали не первый раз. Так, в марте прошлого года, когда началась пандемия, ретейл и чиновники стремились понять свои потребности в социально значимой продукции, чтобы сделать необходимые запасы товаров с продолжительным сроком годности", — сообщили изданию в Минсельхозе.

Отмечается, что сейчас идёт процесс согласования новых договоров. Отраслевые эксперты уверены, что распределение сахара позволит правительству доводить свои субсидии до производителей.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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