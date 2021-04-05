СМИ: Минсельхоз начал регулировать поставки сахара

Министерство сельского хозяйства России и производители сахара начали работу по распределению объёмов поставок продукции. Теперь предприятия будут ежемесячно изготавливать тот объём сахара, который для них установил Минсельхоз.

Как пишут "Известия", план поставок сахара составлялся на основе данных крупных федеральных и региональных сетей об их потребностях в продукции. Также учитывалось мнение местных властей, которые знают, какой объём нужен для несетевой розницы и малых торговых предприятий.

"Такие данные сети и власти могли представить оперативно — подобные расчёты они делали не первый раз. Так, в марте прошлого года, когда началась пандемия, ретейл и чиновники стремились понять свои потребности в социально значимой продукции, чтобы сделать необходимые запасы товаров с продолжительным сроком годности", — сообщили изданию в Минсельхозе.

Отмечается, что сейчас идёт процесс согласования новых договоров. Отраслевые эксперты уверены, что распределение сахара позволит правительству доводить свои субсидии до производителей.

Ранее Лайф сообщал, что в конце марта правительство продлило действие соглашений по стабилизации цен на сахар и масло. Причиной этому послужил риск резкого роста цен.

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