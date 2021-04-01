Валюта раздора: как новый план Байдена повлияет на курс доллара и какие волнения ждут фондовый рынок

Президент США Джо Байден анонсировал новый план по развитию экономики, на который потребуется более двух триллионов долларов. Экономисты дают проекту неоднозначную оценку, а на фондовом рынке уже начались волнения. Какие активы падают в цене, а какие обновляют исторический максимум? Как инициативы американского президента отразятся на сбережениях российских инвесторов и чем новый инфраструктурный план обернётся для курса доллара к рублю?

Неожиданный негатив. Какие активы на фондовом рынке начали падать в цене

Новый план Джо Байдена уже назвали инфраструктурным. С его помощью планируется создать миллионы рабочих мест, а на реализацию нужно будет более двух триллионов долларов. Правда, в течение восьми лет. Эти деньги пойдут, в частности, на модернизацию транспортной инфраструктуры, поддержку промышленности, ремонт и строительство жилья.

— Как правило, фондовый рынок позитивно относится к любым увеличениям расходов. Однако новый инфраструктурный пакет США — это не только расходы, но и план повышения налогов. В частности, планируется повысить налог на прибыль корпораций с 21 до 28%, а также на глобальную прибыль с 10 до 21%. В числе инициатив присутствуют также новые налоги. Например, на доходы, которые поступили с акций, полученных по наследству и первоначально купленных по более низкой цене, — рассказал ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Resеarch" Андрей Кочетков.

Параллельно будут повышаться уже существующие налоги на инвестиционный доход. В совокупности планируется получать дополнительно до 120 млрд долларов в бюджет. По словам аналитика, в течение восьми лет, пока будет реализовываться программа, новые налоговые инициативы не покроют расходы по проекту в объёме двух триллионов долларов.

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— Рынок долга уже негативно реагирует на текущие расходы американского бюджета. Доходности по 10-летним казначейским обязательствам вернулись на докризисный уровень выше 1,7%. Некоторые объясняют эту тенденцию ростом инфляционных ожиданий, но также можно говорить о том, что частный капитал не готов финансировать Правительство США по минимальным ставкам. ФРС всячески подчёркивает, что не является основным источником покрытия бюджетного дефицита. Соответственно, деньги на масштабные стимулы придётся занимать на свободном рынке. Пока американский долг считается одним из самых ликвидных и надёжных в мире, но вопросы по поводу его агрессивного расширения всё же задаются, — пояснил Андрей Кочетков.

Драйвер роста. Какие акции уже взлетели в цене, а какие начнут расти в ближайшее время

Андрей Кочетков считает, что для рынка акций инфраструктурный проект является благом. Повышение общего спроса на сырьевые ресурсы непосредственно касается российских экспортёров. Аналитик уже отмечает рост сектора металлов и добычи. В глобальном плане ускорение развития американской экономики будет стимулировать потребление различных ресурсов во всём мире, а также укрепление торговых балансов стран-экспортёров.

— Для российского рынка новый инфраструктурный план Байдена выступил определённым позитивом. Он спровоцировал ускорение роста стоимости акций представителей металлургического сектора. Данные компании выигрывают от бурного подорожания стали. Спрос на неё увеличился в том числе в ожидании использования этой продукции в проектах по модернизации американской инфраструктуры. В результате в среду акции ряда наших металлургических компаний обновили исторические вершины, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Вливание новых денег в американскую экономику, как это уже не раз происходило, окажет поддержку фондовому рынку США. Такое мнение высказал управляющий партнёр Grid Capital Алексей Соколов. Он обратил внимание, что после обнародования инфраструктурного плана Джо Байдена в рост пошли биржевые площадки по всему миру. В США индексы прибавили порядка 1%, в Азии торги также начались ростом около 1%, в Европе пока разнонаправленная динамика, но сессия завершилась в зелёной зоне. В четверг росли также индексы Мосбиржи и РТС. Поскольку инвесторы воспринимают позитивно этот план (несмотря на то что рост налогов может привести к снижению доходности акций), может увеличиться спрос на активы развивающихся рынков. По словам Алексея Соколова, возможно, рост акций будет не таким значительным, как в 2020 году, но падения точно ожидать не стоит. При этом в выигрыше будут акции именно крупных и известных компаний.

— Большой план Джо Байдена требует огромных финансовых вливаний, которые планируется получить за счёт повышения налогов (налога на корпорации и богатых граждан). Это определённо вызовет реакцию как самих компаний, так и волнение на мировом фондовом рынке, которое коснётся и российского рынка акций в сторону увеличения его индексов, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Если план Джо Байдена будет принят, то деньги из частного сектора будут в большей степени перетекать в бюджет. Это подрывает прибыльность и возможности инвестиций компаний, их дивидендов. О таком риске предупреждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С данных позиций их акции становятся менее привлекательными, наносится удар по фондовому рынку и рисковым активам. Средства инвесторов станут уходить из данных сфер.

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— Кроме того, вероятно повышение государственных заимствований. Это увеличит ставки по ним, сделает более выгодными и доходными гособлигации. А такие драйверы действуют в пользу доллара и против фондовых индексов. Таким образом, в такой ситуации "единства и борьбы противоположностей" динамика активов будет меняться в зависимости от нюансов в каждый конкретный период. Предполагать однозначное направление движения вряд ли возможно, — заключил Марк Гойхман.

Наращивание госрасходов без соответствующего увеличения денежной массы, а именно такой вариант предлагается сейчас в США, всегда приводит к росту процентных ставок. Об этом говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Более высокие процентные ставки — это повышенный спрос на американские бумаги с фиксированной доходностью, а значит, и более высокий курс доллара. По словам аналитика, более высокие процентные ставки позитивны для банковского сектора, так что акции американских банков выиграют от наращивания госрасходов.

По словам аналитика, выиграют также развивающиеся рынки как производственно-сырьевая база для реализации инфраструктурных проектов в США (химия, металлургия и другие) и компании стран с развитой экономикой, которые занимают значительную долю на американском рынке (строительная техника, электрооборудование и электроника). К тому же инвестиции в акции с точки зрения соотношения риска и доходности будут уступать гособлигациям и корпоративным облигациям. Так что вложения в акции "широким фронтом", как это делается сейчас, перестанут приносить положительные результаты. Придёт время точечных и оттого сложных решений.

— И наконец рост потребления в США — это история об отдельных секторах американской экономики, которые станут бенефициарами масштабных госрасходов. Акции компаний таких секторов будут наиболее устойчивы и, вопреки общему снижению фондовых индексов, на горизонте 2021–2023 года они смогут показывать опережающие результаты. Сюда можно отнести всё ту же химию, металлургию, производителей строительной техники, электрооборудования и электроники. Только с важной поправкой на то, что компании из этих секторов должны занимать значительное место на американском рынке, — объяснил Александр Розман.

Валютный баланс. Какие изменения ждут курс доллара

По данным МВФ, доля доллара в мировых денежных резервах в четвёртом квартале прошлого года сократилась с 60,49% до 59,02%. По словам Андрея Кочеткова, это значит, что американской валюте выражают некоторое недоверие. Однако на текущий момент рост доходностей по облигациям США позитивно влияет на доллар. Если взять доходность 10-летних облигаций и вычесть инфляцию, то мы получим положительное значение. Это оказывает давление на самый широкий круг активов — от золота до японской иены.

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— В рубле также можно обнаружить положительную доходность, если использовать в качестве ориентира доходность по 10-летним ОФЗ. Однако она сейчас находится на уровне около 1,2%–1,5%, то есть не покрывает возможную волатильность курса. Рубль может устойчиво укрепляться, если это значение превышает 2,5%, — пояснил Андрей Кочетков.

Однако аналитик отметил, что проблема раздувающегося "пузыря" национального долга США будет лишь нарастать. Даже если бюджетный дефицит в последующие годы будет меньше текущего, который ожидается на уровне 4,2 трлн долларов. Если же рост доходностей на рынке казначейских обязательств продолжится, то ФРС может быть вынуждена вступить в игру и увеличить скупку облигаций. Это потребуется, чтобы не допустить роста реальных ставок в момент восстановления экономической активности. В этом случае доллар весьма быстро вернётся к ослаблению. Хотя, по мнению Андрея Кочеткова, и на текущий момент потенциал укрепления доллара уже кажется ограниченным.

Дмитрий Бабин считает, что на рубль почти не влияет фактор нового инфраструктурного плана. Российская валюта в основном находится под воздействием геополитических рисков. Влияют и ситуации на российском и внешнем долговых рынках, которая остаётся сложной, оказывая давление на большинство развивающихся валют.

Повышение ставки корпоративного налога может повлечь за собой пересмотр прогнозов по темпам роста ВВП США в следующем году. Такое мнение высказала аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева. Она считает, что в краткосрочной перспективе реакция рынков может быть довольно негативной. В этом случае нельзя исключать временного оттока капитала из валют развивающихся стран, в том числе российского рубля. Соответственно, может увеличиться спрос на американский доллар, который традиционно используется в качестве защитного актива в периоды рыночной турбулентности.

— В долгосрочной перспективе по мере того, как экономические эффекты от реализации этого плана и увеличения рабочих мест в экономике станут ощутимы, можно ожидать восстановления спроса на условно рисковые валюты и ослабление доллара, — считает Анна Зайцева.

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Анонсированный рост экономики потребует большого количества энергоносителей, что приведёт к росту спроса на нефть и её стоимости. Это, в свою очередь, окажет поддержку курсу рубля, полагает Артём Тузов.

— Это уже не первый пакет стимулов. Предыдущий на 1,9 трлн долларов был фактором роста для биржевых индексов по всему миру. Здесь логика простая: если США вкладывают такие средства в восстановление своей экономики, это приведёт к быстрому отскоку и в мировой торговле. Потому обычно меры прямого материального стимулирования воспринимаются рынками позитивно. С другой стороны, ФРС в ответ на эти планы будет просто печатать деньги, что означает рост инфляции в США и ослабление доллара к другим ведущим мировым валютам, — говорит основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По мнению Марка Гойхмана, на курс рубля сейчас в большей степени влияют перспективы динамики пандемии, вакцинации, общие темпы роста экономики в России и мире, политика ОПЕК+ и нефтяные цены. Исключительно значимыми являются перспективы санкций против ОФЗ и участия российских банков в системе международных расчётов. Именно эти обстоятельства, в зависимости от их динамики, способны в ближайшие месяцы либо взметнуть доллар к рубежам 78–80 рублей или ослабить до 71–72.

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