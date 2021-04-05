В России предложили увеличить в 10 раз штрафы за плохую воду

Размер штрафов для юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и бытовому водоснабжению могут увеличить в 10 раз. Соответствующий законопроект разработал глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В данный момент штраф для юрлиц за подобного рода нарушения составляет 20–30 тысяч рублей.

"Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде... влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — говорится в законопроекте, который будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

Кутепов полагает, что повышение штрафов позволит улучшить качество питьевой воды. Член Совфеда также предложил добавить в КоАП РФ статью "Противоправное воздействие на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, создающее угрозу их безопасному и надлежащему функционированию". Если юридическое лицо каким-то образом повредит инфраструктуру водоснабжения и это приведёт к коммунальной аварии, то штраф составит до 100 тысяч рублей. Граждане-нарушители могут заплатить штраф до пяти тысяч рублей, а должностные лица — до девяти тысяч.

Ранее стало известно, что в Америке целый город оказался на грани эвакуации из-за миллиардов литров токсичной воды.

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