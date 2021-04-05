Психолог рассказала, какая польза у огорчений
Чем раньше получится с ними справиться, тем проще "приземлиться в реальность".
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Счастливая жизнь не может быть без негативного опыта. Различных огорчений не избежать, но можно использовать их для своего блага. В частности, избавляться с их помощью от инфантилизма. Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
"Любые страдания, переживания и огорчения — это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймём, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность", — сказала психолог в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что такие переживания дают ощущение реальности, учат жизни в обществе. Но и глубоко уходить в негатив нельзя, иначе несчастье станет концепцией жизни.
"Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестаёт быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", — говорит Светлана Колосова.
А другой психолог ранее объяснил, что в поведении ребёнка должно вызвать беспокойство родителей.
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