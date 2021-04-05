Водителям рассказали, как защитить автомобиль от ржавчины
Невнимательность со стороны владельца и излишняя забота могут в равной степени повредить машине.
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Для хорошей защиты автомобиля от ржавчины нужна антикоррозийная обработка кузова. Не стоит её делать в гаражных условиях. Покрытие должно ложиться на чистую, обезжиренную и загрунтованную в проблемных местах поверхность. В противном случае металл продолжит ржаветь.
Как подчёркивает "Российская газета", мойка перед этой процедурой должна быть нестандартной. Автомобиль подвешивается на подъёмнике либо поднимается на домкратах, после чего демонтируются пластиковые элементы — подкрылки и пыльники моторного отсека, а также металлическая защита картера двигателя, трансмиссии и топливной системы. Рекомендуется проводить эту процедуру после каждой зимы.
Ранее Лайф назвал 10 автомобилей, по которым скучают россияне. Некоторые из них ещё можно купить на "Авто.ру" или "Авито", но за достойным экземпляром придётся погоняться.
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