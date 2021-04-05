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Водителям рассказали, как защитить автомобиль от ржавчины

Невнимательность со стороны владельца и излишняя забота могут в равной степени повредить машине.

5 апреля 2021, 03:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для хорошей защиты автомобиля от ржавчины нужна антикоррозийная обработка кузова. Не стоит её делать в гаражных условиях. Покрытие должно ложиться на чистую, обезжиренную и загрунтованную в проблемных местах поверхность. В противном случае металл продолжит ржаветь.

Как подчёркивает "Российская газета", мойка перед этой процедурой должна быть нестандартной. Автомобиль подвешивается на подъёмнике либо поднимается на домкратах, после чего демонтируются пластиковые элементы — подкрылки и пыльники моторного отсека, а также металлическая защита картера двигателя, трансмиссии и топливной системы. Рекомендуется проводить эту процедуру после каждой зимы.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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