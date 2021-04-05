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Категорий: 18

МВД попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков

О каком именно выпуске идёт речь, не уточняется.

5 апреля 2021, 04:09
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Лига безопасного Интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить одно из интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ.

"Организация просит провести проверку фактов распространения запрещённой законом информации", — сказано в сообщении лиги, передаёт ТАСС.

Глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина уточнила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через Интернет установлен Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статьёй 6.13 КоАП РФ.

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"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки", — подчеркнула она.

В Лиге безопасного Интернета убеждены, что информационная продукция с пропагандой запрещённых веществ может оказать негативное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних граждан.

А ранее у Лиги безопасного Интернета возникли вопросы к творчеству Моргенштерна — на него пожаловались в Генпрокуратуру.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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