В МИД допустили, что в России появится альтернатива SWIFT
Также в ведомстве считают, что политика США подрывает доверие к доллару.
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В России не исключено появление альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчётов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он в интервью РИА "Новости".
Альтернативная система не станет претендовать на монополию в этой сфере, отмечает Панкин. Это будет реакция "на сложившуюся геополитическую реальность" и ответ на необходимость модернизации платежей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.
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