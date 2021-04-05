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В МИД допустили, что в России появится альтернатива SWIFT

Также в ведомстве считают, что политика США подрывает доверие к доллару.

5 апреля 2021, 04:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России не исключено появление альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчётов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он в интервью РИА "Новости".

Альтернативная система не станет претендовать на монополию в этой сфере, отмечает Панкин. Это будет реакция "на сложившуюся геополитическую реальность" и ответ на необходимость модернизации платежей.

В новой политике США увидели серьёзные риски для доллара

В новой политике США увидели серьёзные риски для доллара

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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