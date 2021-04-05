Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил новые санкции Украины против российских компаний и Россотрудничества и рассказал, примет ли Москва какие-либо ответные меры.

"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности не останется места - ни для первых шагов, ни для взаимных, разорвём, всё, что только есть. Это плохо", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что принцип взаимности никто не отменял, но Россия будет реагировать таким образом, чтобы это лучше всего соответствовало интересам страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое. Кроме того, ограничения затронули ООО "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Севастопольский агрегатный завод".

Авторы