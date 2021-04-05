Скопинского маньяка Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора

Напомним, 2 апреля Мохова признали виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Тогда суд принял решение о назначении ему административного наказания, однако оглашать его не стал. Причиной для санкций против маньяка стала его поездка на интервью в Москву.

Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек, заперев их в своём доме в Скопине. Жертвы прожили в подвале маньяка почти четыре года, периодически подвергаясь сексуальному насилию. В результате одна из них за это время дважды рожала от Мохова, но оба раза преступник отбирал детей. Спустя 17 лет заключения Мохов вышел на свободу. Теперь в течение шести лет он должен находиться под административным надзором полиции. На протяжении этого срока Мохов не может без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.