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Скопинского маньяка Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора

Причиной этому стала его поездка на интервью в Москву.

5 апреля 2021, 09:15
<p>Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей. Суд признал его виновным в нарушении административного надзора. Об этом со ссылкой на мирового судью Елену Петрушкову сообщает ТАСС.

"Мохов В.В. признан виновным в совершении административного правонарушения... в связи с нарушением административного ограничения, установленного ему решением Пугачёвского районного суда Саратовской области от 25 сентября 2020 года", — сообщили в суде.

Полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка

Полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка

Напомним, 2 апреля Мохова признали виновным по статье "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Тогда суд принял решение о назначении ему административного наказания, однако оглашать его не стал. Причиной для санкций против маньяка стала его поездка на интервью в Москву.

Жертва скопинского маньяка: Собчак недопонимает, что Мохов не насильник, а педофил

Жертва скопинского маньяка: Собчак недопонимает, что Мохов не насильник, а педофил

Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек, заперев их в своём доме в Скопине. Жертвы прожили в подвале маньяка почти четыре года, периодически подвергаясь сексуальному насилию. В результате одна из них за это время дважды рожала от Мохова, но оба раза преступник отбирал детей. Спустя 17 лет заключения Мохов вышел на свободу. Теперь в течение шести лет он должен находиться под административным надзором полиции. На протяжении этого срока Мохов не может без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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