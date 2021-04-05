Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет
Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.
Фото © DPA / ТАСС
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам по поводу создания космических ракет.
Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.
"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — написал он в "Твиттере".
Напомним, что эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре прошлого года. Закончится оно в сентябре текущего. Это будет ракета с многоразовой первой ступенью, причём впервые в качестве топлива планируется использовать метан. Лётные испытания намечены на 2026 год. "Роскосмос" впервые в истории заранее установил стоимость пуска подобной ракеты в 22–35 миллионов долларов.
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