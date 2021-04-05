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Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет

Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.

5 апреля 2021, 09:04
<p>Фото © DPA / ТАСС</p>

Фото © DPA / ТАСС

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам по поводу создания космических ракет.

Бизнесмен оценил проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, что эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре прошлого года. Закончится оно в сентябре текущего. Это будет ракета с многоразовой первой ступенью, причём впервые в качестве топлива планируется использовать метан. Лётные испытания намечены на 2026 год. "Роскосмос" впервые в истории заранее установил стоимость пуска подобной ракеты в 22–35 миллионов долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал официальным "технокоролём" Tesla, а финансовый директор компании теперь именуется мастером монет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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