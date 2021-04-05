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Виновник смертельного ДТП в Москве арендовал авто в каршеринге со своего аккаунта, несмотря на отсутствие прав

Сотрудники сервиса "Яндекс.Драйв" проверяют, поступали ли к ним сведения, что мужчина не имел права управлять транспортным средством.

5 апреля 2021, 08:41
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Устроивший смертельное ДТП в Москве Павел Ногинов арендовал машину каршеринга через свой личный аккаунт, несмотря на отсутствие прав. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Пока не известно, как ему удалось это сделать. Сейчас сотрудники сервиса "Яндекс.Драйв" проверяют, поступали ли к ним сведения о лишении мужчины водительских прав. Источник Лайфа также подтвердил, что в момент ДТП Ногинов уходил от преследования сотрудников ГИБДД.

Поездка на тот свет: как лишённый прав водитель попал за руль каршеринга и устроил смертельное ДТП в Москве

Поездка на тот свет: как лишённый прав водитель попал за руль каршеринга и устроил смертельное ДТП в Москве

Напомним, ДТП на улице Орджоникидзе произошло вечером 3 апреля. Водитель каршеринга на огромной скорости вылетел на встречку, где протаранил машину такси. В результате оба водителя погибли. Лайф публиковал видео момента аварии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

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