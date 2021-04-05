Виновник смертельного ДТП в Москве арендовал авто в каршеринге со своего аккаунта, несмотря на отсутствие прав

Устроивший смертельное ДТП в Москве Павел Ногинов арендовал машину каршеринга через свой личный аккаунт, несмотря на отсутствие прав. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Пока не известно, как ему удалось это сделать. Сейчас сотрудники сервиса "Яндекс.Драйв" проверяют, поступали ли к ним сведения о лишении мужчины водительских прав. Источник Лайфа также подтвердил, что в момент ДТП Ногинов уходил от преследования сотрудников ГИБДД.