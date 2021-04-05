"Признак восстановления популяции": Раскрыты причины массового выброса сельди на берега Сахалина

Массовый выброс тихоокеанской сельди на берега Сахалина произошёл во время движения рыбы на нерест. Как отметил заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский, это признак восстановления популяции.

"Как нам стало известно из СМИ, берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. По мнению специалистов, такое явление наблюдается, когда рыба идёт на нерест, и это признак, как ни странно, восстановления подорванной популяции. На Камчатке это явление не зафиксировано", — сказал Василевский РИА "Новости".

Он добавил, что выброс сельди — естественный процесс и беспокойства не вызывает. Схожего мнения придерживаются и местные жители. Обитатели населённых пунктов, расположенных на западном побережье полуострова, также не заметили аномалий.

"Чтобы у нас такое было, не слышал. Но знаю, что на Сахалине это обычное дело — они (жители острова. — Прим. Лайфа) по отливу ходят, собирают её (рыбу. — Прим. Лайфа). И в Магадане", — рассказал местный рыбак.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как жители нескольких сёл на Сахалине собирают рыбу на берегу голыми руками.

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