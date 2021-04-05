Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Также он считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в регионе.

"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

