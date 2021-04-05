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Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Он заявил, что в Донецке готовы к любому развитию событий.

5 апреля 2021, 08:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Кравченко</p>

Фото © ТАСС / Александр Кравченко

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Также он считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в регионе.

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"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пушилина, шанс на политическое разрешение конфликта крайне мал, хотя ДНР и ЛНР "продолжают делать максимум" для этого. Однако Киев настроен "совершенно в ином направлении", добавил глава ДНР.

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Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Очередное обострение фиксируется в 2021 году: в феврале Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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