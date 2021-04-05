"Хотел взорвать отдел полиции": ФСБ показала видео обыска и допроса задержанного на Ставрополье террориста

На кадрах девушка рассказывает, что ранее судимый злоумышленник хотел взорвать участок, где он отмечается. Для этого сторонник ИГИЛ* сделал взрывное устройство.

Напомним, что также были задержаны трое его сообщников — все они граждане России. По данным спецслужбы, эти люди причастны к организации канала финансирования боевиков в Сирии, на территории Ставрополья они сформировали ячейку.