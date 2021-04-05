"Хотел взорвать отдел полиции": ФСБ показала видео обыска и допроса задержанного на Ставрополье террориста
Для этого мужчина сделал взрывное устройство.
Скриншот видео © ФСБ
ФСБ показала видео обыска и допроса задержанного на Ставрополье террориста. Видео © ФСБ
Федеральная служба безопасности опубликовала видео обыска и допроса террориста, задержанного в городе Кисловодске Ставропольского края.
На кадрах девушка рассказывает, что ранее судимый злоумышленник хотел взорвать участок, где он отмечается. Для этого сторонник ИГИЛ* сделал взрывное устройство.
"Посмотрел в телеграм-каналах, как делается СВУ. Закупил материалы и сделал СВУ", — рассказал задержанный.
Напомним, что также были задержаны трое его сообщников — все они граждане России. По данным спецслужбы, эти люди причастны к организации канала финансирования боевиков в Сирии, на территории Ставрополья они сформировали ячейку.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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