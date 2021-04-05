ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае — сторонник ИГИЛ* планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов и готовил для этого самодельные взрывные устройства.

"В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Там же задержаны трое его сообщников — все они граждане России. По данным спецслужбы, эти люди причастны к организации канала финансирования боевиков в Сирии, на территории Ставрополья они сформировали ячейку.

А 1 апреля в Тверской области предотвратили террористическую атаку члена ИГИЛ на объект топливно-энергетического комплекса. Уроженец Центральной Азии пытался изготовить бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.



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