ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
Задержаны сторонник террористов и трое его сообщников, которые причастны к финансированию боевиков в Сирии.
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае — сторонник ИГИЛ* планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов и готовил для этого самодельные взрывные устройства.
"В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", — заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Там же задержаны трое его сообщников — все они граждане России. По данным спецслужбы, эти люди причастны к организации канала финансирования боевиков в Сирии, на территории Ставрополья они сформировали ячейку.
А 1 апреля в Тверской области предотвратили террористическую атаку члена ИГИЛ на объект топливно-энергетического комплекса. Уроженец Центральной Азии пытался изготовить бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован.
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