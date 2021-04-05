Глава Росавиации заявил о возможном росте цен на авиабилеты

С наступлением сезона отпусков в России могут вырасти цены на билеты, однако их рост будет незначительным. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов", — рассказал он в беседе с "Российской газетой".

По словам главы Росавиации, сдерживанию цен на перелёты будет способствовать возобновление рейсов по многим международным направлениям. Нерадько также добавил, что сами авиакомпании ведут довольно взвешенную политику по вопросам ценообразования.

Ранее СМИ сообщили, что цены на перелёты по России взлетели на 15–120%, при этом в Минтрансе РФ опровергли эту информацию. Там также подчеркнули, что по ряду направлений внутри страны стоимость билетов даже снизилась.

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