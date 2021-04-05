В Югре пешеход дважды за одну ночь попал под колёса автомобиля
Мужчина шёл по проезжей части без светоотражающих элементов.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
В Югре пешехода сбили дважды за одну ночь. Как сообщает местное управление ГИБДД РФ, в результате ДТП мужчина скончался.
Первый инцидент произошёл накануне около 11 вечера. 58-летний мужчина шёл по проезжей части в попутном движению автомобилей направлении. В результате на него наехал КамАЗ, 20-летний водитель которого не заметил пешехода.
"В последующем, по предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Лада-Приора" совершил повторный наезд на пешехода", — говорится в сообщении регионального управления Госавтоинспекции.
Второго наезда пешеход не пережил и от полученных травм погиб. В ГИБДД уточнили, что мужчина передвигался по дороге в тёмное время суток без каких-либо светоотражающих элементов на одежде.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на Садовом кольце автомобиль насмерть сбил пешехода.
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