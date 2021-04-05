Россиян предупредили о подорожании молдавских вин и фруктов

Молдавские вина, фрукты, овощи и прочие товары могут вырасти в цене для россиян до 20%. Как говорят местные бизнесмены, это произойдёт из-за отмены с 1 апреля в РФ льготной нулевой пошлины, которая действовала последние два года.

"С 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости", — цитируют "Ведомости" молдавских виноделов, предупредивших своих партнёров о такой ситуации.

По информации издания, розничная цена за бутылку молдавского вина увеличится примерно на 20%, или на 40–50 рублей, а яблоки подорожают на 5–12%.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков уверен, что в сезон таможенная пошлина нужна, чтобы помочь с реализацией яблок отечественным производителям. К тому же помимо Молдавии фрукты поставляются из Турции, Азербайджана, Белоруссии, Сербии и других стран. Поэтому на место выбывших импортёров могут прийти новые.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на алкоголь в России. По их данным, отечественные пиво и водка в этом году подорожают на 5%, а вино — на 10–15%. Импортное же спиртное станет дороже примерно на 5%.

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