В Красноярске обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов — видео
Какую опасность для окружающей среды они представляют, пока не известно.
Скриншот из видео VK
В Красноярске обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов. Видео © VK / "8 канал — Красноярский край"
В Красноярске прокуратура начала проверку после обнаружения несанкционированной свалки контейнеров с маркировкой химических отходов. Об этом говорится в публикации ведомства.
"Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов", — говорится в сообщении прокуратуры.
Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования. В ближайшее время им предстоит выяснить, какую опасность для окружающей среды представляет содержимое оранжевых боксов и был ли нанесён какой-либо вред почвенному слою. Кроме того, правоохранители выясняют, кто является собственником отходов.
Ранее Лайф сообщал, что на территории японской атомной электростанции "Фукусима-1" обнаружили утечку радиоактивных отходов.
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