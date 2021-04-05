В Красноярске обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов — видео

В Красноярске прокуратура начала проверку после обнаружения несанкционированной свалки контейнеров с маркировкой химических отходов. Об этом говорится в публикации ведомства.

"Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов", — говорится в сообщении прокуратуры.

Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования. В ближайшее время им предстоит выяснить, какую опасность для окружающей среды представляет содержимое оранжевых боксов и был ли нанесён какой-либо вред почвенному слою. Кроме того, правоохранители выясняют, кто является собственником отходов.