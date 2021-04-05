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В Красноярске обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов — видео

Какую опасность для окружающей среды они представляют, пока не известно.

5 апреля 2021, 05:25

Скриншот из видео VK

В Красноярске обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов. Видео © VK / "8 канал Красноярский край"

В Красноярске прокуратура начала проверку после обнаружения несанкционированной свалки контейнеров с маркировкой химических отходов. Об этом говорится в публикации ведомства.

"Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования. В ближайшее время им предстоит выяснить, какую опасность для окружающей среды представляет содержимое оранжевых боксов и был ли нанесён какой-либо вред почвенному слою. Кроме того, правоохранители выясняют, кто является собственником отходов.

Ранее Лайф сообщал, что на территории японской атомной электростанции "Фукусима-1" обнаружили утечку радиоактивных отходов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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