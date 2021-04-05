Жительница Красноярска "заминировала" магазин из-за слишком шумного кондиционера
Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против местной жительницы, которая сообщила о бомбе в одном из продуктовых магазинов. Как выяснилось позже, женщина "заминировала" супермаркет, работающий кондиционер которого мешал ей спать.
По данным МВД, инцидент произошёл 4 апреля в Железнодорожном районе. После сообщения о взрывном устройстве на место выехали 15 сотрудников полиции, а из дома, в котором располагается магазин, эвакуировали 45 человек, в том числе и саму звонившую. По результатам проверки никаких опасных предметов найдено не было, а личность "телефонной террористки" установили.
"Ею оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине", — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Против звонившей возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы.
Ранее Лайф сообщал, что в Варшаве из-за сообщения о бомбе на борту самолёта турецкой авиакомпании было эвакуировано более ста человек.
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