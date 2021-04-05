Роскомнадзор продлил меры по замедлению "Твиттера" до 15 мая
Ведомство отметило, что соцсеть повысила скорость удаления запрещённой информации.
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Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика "Твиттера" до 15 мая. В связи с изменением соцсетью принципов и скорости своей работы было принято решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы сервиса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента", — говорится в сообщении.
Роскомнадзор отмечает, что "Твиттер" повысил скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. При этом ведомство напоминает, что по российским законам на удаление запрещённой информации соцсетям даётся 24 часа с момента получения уведомления.
Как сообщал Лайф, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. 12 марта в РКН заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в ведомстве пригрозили заблокировать соцсеть через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.
Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона за отказ удалить призывы к участию подростков в незаконной акции.
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