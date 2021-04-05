Роскомнадзор продлил меры по замедлению "Твиттера" до 15 мая

Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика "Твиттера" до 15 мая. В связи с изменением соцсетью принципов и скорости своей работы было принято решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы сервиса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор отмечает, что "Твиттер" повысил скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. При этом ведомство напоминает, что по российским законам на удаление запрещённой информации соцсетям даётся 24 часа с момента получения уведомления.

Авторы