Мать истощённой малышки из Ростовской области рассказала, почему издевалась над дочерью

Мать и отчим истощённой восьмилетней девочки из Новошахтинска (Ростовская область) признались полиции, что издевались над ребёнком с января 2021 года, а связывали её потому, что она много плакала и грызла обои. Об этом Лайфу рассказал источник.

Родители малышки стали фигурантами уголовного дела по статье об истязании в отношении несовершеннолетнего, сейчас мать и отчим задержаны, суд изберёт им меру пресечения. Ребёнок находится в новошахтинской больнице, позже его передадут в органы опеки. По словам источника, биологический отец девочки желания взять опекунство не изъявил, хотя ранее он рассказывал, что переживает за судьбу дочери.

Напомним, об этой истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

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