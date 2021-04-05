На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером. Видео © Соцсети

На блогера Эдварда Била, который 1 апреля устроил массовое ДТП в центре Москвы, надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения.