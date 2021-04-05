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На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером

Ему запрещено выходить из дома с восьми вечера до восьми утра.

5 апреля 2021, 07:27

Фото © Соцсети

На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером. Видео © Соцсети

На блогера Эдварда Била, который 1 апреля устроил массовое ДТП в центре Москвы, надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения.

Пранкеру запрещено выходить из дома с восьми вечера до восьми утра.

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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Ранее Лайф сообщал, что команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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