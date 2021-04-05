На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером
Ему запрещено выходить из дома с восьми вечера до восьми утра.
Фото © Соцсети
На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером. Видео © Соцсети
На блогера Эдварда Била, который 1 апреля устроил массовое ДТП в центре Москвы, надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения.
Пранкеру запрещено выходить из дома с восьми вечера до восьми утра.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
Ранее Лайф сообщал, что команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома.
Выбор редакции
"Небольшие улучшения пошли": Муж рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
МВД попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков
"Хотел взорвать отдел полиции": ФСБ показала видео обыска и допроса задержанного на Ставрополье террориста
Судимым за особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси и на транспорте
Работник "Макдоналдса" тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри
Комментариев: 0