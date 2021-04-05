Судимым за особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси и на транспорте

В России хотят ограничить возможность трудоустройства бывшим осуждённым за особо тяжкие преступления и людям с непогашенной судимостью. По данным газеты "Известия", им могут запретить работать в такси и в сфере общественного транспорта.

В пресс-службе Минтранса подтвердили, что работа над таким законопроектом ведётся, однако подробно комментировать документ не стали. В то же время возможные нововведения оценили в Госдуме и напомнили, что аналогичные ограничения уже существуют в сфере преподавательской деятельности, а также в политике.

"Если судимость не погашена, то гарантий, что этот человек встал на путь исправления и не совершит повторного преступления, нет. А у нас, например, известны рецидивы, которые связаны с изнасилованием, когда осуждённые вновь совершают преступления подобного рода, оказавшись на свободе", — пояснил парламентарий Анатолий Выборный.

Ранее Лайф сообщал, что правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за повторную езду в пьяном виде.

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