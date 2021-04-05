Вильфанд предупредил россиян об "опасном" солнце в мае
Чем выше оно над горизонтом, тем аккуратнее нужно загорать, отметил метеоролог.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об "опасном" солнце. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что сейчас, пока небесное светило не поднимается высоко над горизонтом, условия для солнечных ванн наиболее благоприятные.
"Сейчас солнце приятное, а не опасное. Сейчас можно и нужно загорать, принимать солнечные ванны. Солнце находится невысоко в небе, и ультрафиолета не очень много, и он очень полезный, способствует выработке витамина D", — рассказал Вильфанд.
А вот ближе ко дню летнего солнцестояния, продолжил метеоролог, солнце становится более "опасным". Чем выше оно над горизонтом, тем мощнее излучают ультрафиолет его лучи, отметил специалист.
"Начиная с середины мая нужно очень внимательно следить за индексом ультрафиолетовой радиации. Длительное нахождение на солнце приводит к негативным последствиям", — предупредил Вильфанд.
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