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Вильфанд предупредил россиян об "опасном" солнце в мае

Чем выше оно над горизонтом, тем аккуратнее нужно загорать, отметил метеоролог.

5 апреля 2021, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об "опасном" солнце. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что сейчас, пока небесное светило не поднимается высоко над горизонтом, условия для солнечных ванн наиболее благоприятные.

"Сейчас солнце приятное, а не опасное. Сейчас можно и нужно загорать, принимать солнечные ванны. Солнце находится невысоко в небе, и ультрафиолета не очень много, и он очень полезный, способствует выработке витамина D", — рассказал Вильфанд.

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А вот ближе ко дню летнего солнцестояния, продолжил метеоролог, солнце становится более "опасным". Чем выше оно над горизонтом, тем мощнее излучают ультрафиолет его лучи, отметил специалист.

"Начиная с середины мая нужно очень внимательно следить за индексом ультрафиолетовой радиации. Длительное нахождение на солнце приводит к негативным последствиям", — предупредил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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