Среди 40 задержанных в Дубае голых моделей оказалось восемь россиянок
Девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
Фото © Соцсети
Среди 40 моделей, задержанных в Дубае за голую фотосессию, оказалось восемь россиянок. Организатор съёмок — также наш соотечественник. Об этом Лайфу рассказал источник. Сейчас их всех обвиняют в распространении информации порнографического характера.
Посольство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах со своей стороны также выясняет, есть ли среди задержанных россияне.
"Нами направлен соответствующий запрос в представительство МИД Эмиратов, ожидаем от них ответа по подтверждению. По практике, на подобные запросы не всегда быстро приходят ответы", — рассказали Лайфу в диппредставительстве.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды. В итоге участниц съёмки задержали.
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