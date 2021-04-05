Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Среди 40 задержанных в Дубае голых моделей оказалось восемь россиянок

Девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в пять тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).

5 апреля 2021, 08:19
12552
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Среди 40 моделей, задержанных в Дубае за голую фотосессию, оказалось восемь россиянок. Организатор съёмок — также наш соотечественник. Об этом Лайфу рассказал источник. Сейчас их всех обвиняют в распространении информации порнографического характера.

Посольство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах со своей стороны также выясняет, есть ли среди задержанных россияне.

Модели возмутили Instagram новым трендом с нарядами, которые оголяют грудь в сантиметре от позора

Модели возмутили Instagram новым трендом с нарядами, которые оголяют грудь в сантиметре от позора

"Нами направлен соответствующий запрос в представительство МИД Эмиратов, ожидаем от них ответа по подтверждению. По практике, на подобные запросы не всегда быстро приходят ответы", — рассказали Лайфу в диппредставительстве.

"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора

"Самая красивая женщина в мире" вышла на подиум с обнажённой грудью, которая свела с ума оператора

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды. В итоге участниц съёмки задержали.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Дубае толпа голых девушек вышла на балкон, вызвала возмущение и попала в полицию — видео

вчера в 21:58

Бывшего наследника престола Иордании обвинили в создании угрозы безопасности королевства

вчера в 15:57

Илон Маск дал совет российским инженерам по разработке космических ракет

сегодня в 09:04
Life

Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял

сегодня в 09:26
Life

В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида

сегодня в 09:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1