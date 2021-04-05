Среди 40 задержанных в Дубае голых моделей оказалось восемь россиянок

Среди 40 моделей, задержанных в Дубае за голую фотосессию, оказалось восемь россиянок. Организатор съёмок — также наш соотечественник. Об этом Лайфу рассказал источник. Сейчас их всех обвиняют в распространении информации порнографического характера.

Посольство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах со своей стороны также выясняет, есть ли среди задержанных россияне.

"Нами направлен соответствующий запрос в представительство МИД Эмиратов, ожидаем от них ответа по подтверждению. По практике, на подобные запросы не всегда быстро приходят ответы", — рассказали Лайфу в диппредставительстве.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды. В итоге участниц съёмки задержали.

Авторы