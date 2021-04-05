Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Расстрелявшего коллег экс-полицейского приговорили к 19 годам лишения свободы

Первые девять лет Смирнов проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.

5 апреля 2021, 08:57
<p>Алексей Смирнов. Фото © Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Алексей Смирнов. Фото © Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова, который в сентябре 2019 года расстрелял сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Первые девять лет Смирнов проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима. Также осуждённого лишили специального звания старшего прапорщика полиции. На вопрос, понятен ли ему приговор, Смирнов ответил: "Не совсем".

Также суд взыскал с мужчины три с половиной миллиона рублей в пользу родственников убитого правоохранителя.

В Калининграде вынесли приговор экс-полицейским, в чьё дежурство задержанный сварился в кипятке

В Калининграде вынесли приговор экс-полицейским, в чьё дежурство задержанный сварился в кипятке

Как сообщал Лайф, 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Силовики уличили мужчину в получении взятки в размере двух тысяч рублей. Всё произошло в комнате полиции на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. В результате инцидента полицейский Максим Веялко погиб, его коллега был доставлен в отделение интенсивной терапии в тяжёлом состоянии.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Житель Урала получил 17 лет колонии за убийство экс-возлюбленной возле суда

2 апреля, 11:40

Сотрудница полиции насмерть сбила школьника на пешеходном переходе на Кубани

1 апреля, 13:51
Life

Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе

сегодня в 09:15

В центре имени Гамалеи поделились самым смешным мифом про "Спутник V"

сегодня в 09:31

Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял

сегодня в 09:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1