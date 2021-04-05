Расстрелявшего коллег экс-полицейского приговорили к 19 годам лишения свободы
Первые девять лет Смирнов проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.
Алексей Смирнов. Фото © Пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова, который в сентябре 2019 года расстрелял сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Первые девять лет Смирнов проведёт в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима. Также осуждённого лишили специального звания старшего прапорщика полиции. На вопрос, понятен ли ему приговор, Смирнов ответил: "Не совсем".
Также суд взыскал с мужчины три с половиной миллиона рублей в пользу родственников убитого правоохранителя.
Как сообщал Лайф, 18 сентября 2019 года Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Силовики уличили мужчину в получении взятки в размере двух тысяч рублей. Всё произошло в комнате полиции на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. В результате инцидента полицейский Максим Веялко погиб, его коллега был доставлен в отделение интенсивной терапии в тяжёлом состоянии.
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