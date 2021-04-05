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Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов.

5 апреля 2021, 09:13
<p>Фото © Олег Бухарев / ТАСС</p>

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

На чемпионате Европы по футболу, который состоится летом, капитаном сборной России будет Артём Дзюба.

"Если бы меня как-то напрягала ситуация, что у Дзюбы не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было в сборной и он не был бы капитаном. Я уже говорил и сейчас повторяю: капитан команды на чемпионате Европы — это Артём Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов", — сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что ЧЕ пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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