Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

"Если бы меня как-то напрягала ситуация, что у Дзюбы не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было в сборной и он не был бы капитаном. Я уже говорил и сейчас повторяю: капитан команды на чемпионате Европы — это Артём Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов", — сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ".