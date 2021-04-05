Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба
Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
На чемпионате Европы по футболу, который состоится летом, капитаном сборной России будет Артём Дзюба.
"Если бы меня как-то напрягала ситуация, что у Дзюбы не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было в сборной и он не был бы капитаном. Я уже говорил и сейчас повторяю: капитан команды на чемпионате Европы — это Артём Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов", — сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что ЧЕ пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
"Валенсия" Дениса Черышева ушла с поля во время матча из-за расистского оскорбления
Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году
Овечкин побил очередной личный рекорд
Песков: Передвижение российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины
В центре имени Гамалеи поделились самым смешным мифом про "Спутник V"
Комментариев: 0