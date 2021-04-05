Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал гибель ребёнка под обстрелом беспилотника на окраине Донецка . По словам представителя Кремля, смерть человека —это всегда трагедия, которая в данном случае стала горьким последствием роста напряжённости на линии разграничения в Донбассе.

"К сожалению, договорённости не выполняются, ранее взятые обязательства украинской стороной, в том чисел, тоже не выполняется. Фактически мало контролируемые перестрелки начинаются. Решения об этих перестрелках принимают на месте полевые командиры украинских ВС, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства. Это все усложняют ситуацию", — комментирует ситуацию Песков.