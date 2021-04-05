Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе
Эта трагедия вызвана ростом напряжённости на востоке Украины и срывом договорённостей.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал гибель ребёнка под обстрелом беспилотника на окраине Донецка. По словам представителя Кремля, смерть человека —это всегда трагедия, которая в данном случае стала горьким последствием роста напряжённости на линии разграничения в Донбассе.
"К сожалению, договорённости не выполняются, ранее взятые обязательства украинской стороной, в том чисел, тоже не выполняется. Фактически мало контролируемые перестрелки начинаются. Решения об этих перестрелках принимают на месте полевые командиры украинских ВС, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства. Это все усложняют ситуацию", — комментирует ситуацию Песков.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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