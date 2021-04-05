Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2021, 12:38

В Госдуме предложили обеспечить все российские больницы экспресс-тестами на ковид и грипп

Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache

Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache

Также там предложили оснащать ими бригады скорой помощи.

Все российские больницы необходимо обеспечить экспресс-тестами на коронавирус и грипп. Письмо с таким предложением на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом сообщает RT.

В своём обращении парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день далеко не все медучреждения имеют возможность проводить моментальные тесты на CoViD-19. В то же время несвоевременное назначение лечения может усугубить состояние пациента и привести к различным осложнениям.

Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час
Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час

"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", говорится в письме депутата.

Также Сухарев предложил министру здравоохранения обеспечить экспресс-тестами все бригады скорой медицинской помощи.

Ранее Лайф сообщал, что у россиян появится возможность узнавать результаты своего тестирования на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • грипп
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar