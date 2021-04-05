В Госдуме предложили обеспечить все российские больницы экспресс-тестами на ковид и грипп

Также там предложили оснащать ими бригады скорой помощи.

Все российские больницы необходимо обеспечить экспресс-тестами на коронавирус и грипп. Письмо с таким предложением на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом сообщает RT.

В своём обращении парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день далеко не все медучреждения имеют возможность проводить моментальные тесты на CoViD-19. В то же время несвоевременное назначение лечения может усугубить состояние пациента и привести к различным осложнениям.

"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", — говорится в письме депутата.

Также Сухарев предложил министру здравоохранения обеспечить экспресс-тестами все бригады скорой медицинской помощи.