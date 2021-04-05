В Госдуме предложили обеспечить все российские больницы экспресс-тестами на ковид и грипп
Также там предложили оснащать ими бригады скорой помощи.
Фото © ТАСС / dpa / Soeren Stache
Все российские больницы необходимо обеспечить экспресс-тестами на коронавирус и грипп. Письмо с таким предложением на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом сообщает RT.
В своём обращении парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день далеко не все медучреждения имеют возможность проводить моментальные тесты на CoViD-19. В то же время несвоевременное назначение лечения может усугубить состояние пациента и привести к различным осложнениям.
"Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях", — говорится в письме депутата.
Также Сухарев предложил министру здравоохранения обеспечить экспресс-тестами все бригады скорой медицинской помощи.
Ранее Лайф сообщал, что у россиян появится возможность узнавать результаты своего тестирования на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг.
Выбор редакции
В центре имени Гамалеи поделились самым смешным мифом про "Спутник V"
Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час
Песков: Передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Комментариев: 0