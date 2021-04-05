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Отключена от ИВЛ, но всё ещё без сознания: адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Жена блогера заявила о готовности возместить ущерб потерпевшей.

5 апреля 2021, 09:50
<p>Всё, что осталось от авто пострадавшей. Фото © LIFE</p>

Всё, что осталось от авто пострадавшей. Фото © LIFE

Адвокат москвички, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, рассказал Лайфу о её состоянии: женщина уже отключена от аппарата ИВЛ, но пока находится в медикаментозном сне, без сознания.

"С аппарата ИВЛ её отключили, но пока она в стабильно тяжёлом состоянии, у неё открытые переломы ног, разрывы внутренних органов. Врачи пока наблюдают, её даже нельзя никуда транспортировать... Она находится в состоянии сна (медикаментозного. — Прим. Лайфа), без сознания", — отметил Андрей Князев.

На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером

На устроившего ДТП в центре Москвы Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером

По его словам, к женщине пускают только мужа. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Князев также рассказал, что ему звонила жена Била и заявила о готовности возместить ущерб, потерпевшая сторона также готова принять помощь.

"Потому что мы хотим, чтобы Мария восстановила своё здоровье и чтобы компенсировали материальный ущерб. Но это всё возможно путём переговоров, у нас нет жёсткой позиции. Врачи нам сказали, что восстановление будет дорогим и длительным, но насколько дорогим, никто пояснить на данный момент не может", — добавил адвокат.

Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома

Без денег не останется: команда Эдварда Била продолжит выкладывать видео в Сеть, пока блогер сидит дома

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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