"Неактуально для многих регионов": Эксперты сочли бесполезными динамические дорожные знаки
По их мнению, эта система не снизит аварийность.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Динамические дорожные знаки будут бесполезны в России, потому что в большинстве регионов погода достаточно стабильна. Такую точку зрения в беседе с агентством Ura.ru высказал председатель Комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.
"Новые знаки неактуальны для многих регионов РФ (и Урала в том числе), потому что там не бывает резких изменений погодных условий", — сказал он.
С коллегой согласился и независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, для ведения динамических систем нужен тщательный контроль за дорожной ситуацией со стороны метеоцентров. Специалистам предстоит оценить критерии плохой погоды, считает он.
"Эта система не снизит аварийность и не сделает дороги более безопасными", — подчеркнул Попов.
Напомним, разработчики инициативы для фиксации нарушений предложили использовать сразу три дорожные камеры. Первые две проконтролируют момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Как только машина попадёт в их зону контроля, произойдёт фиксация. Если после арки водитель проедет быстрее положенного ограничения, камера, которая будет стоять примерно в 30–50 метрах, это зафиксирует.
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